ولي العهد يستعرض تطوير التعاون مع رؤساء فرنسا والفلبين وإندونيسيا وسنغافورة وسلطان بروناي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها خلال لقائه عددا من رؤساء الدول في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC).

وبحث مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، وآفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وتنميته في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك.

فيما بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، العلاقات السعودية ـ الإندونيسية، ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزه.

واستعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس وزراء جمهورية سنغافورة لي هسين لونغ، أوجه العلاقات السعودية السنغافورية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

كما بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع سلطان بروناي دار السلام الحاج حسن البلقيه، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وفرص تطويره، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، والوفود الرسمية لرؤساء تلك الدول.