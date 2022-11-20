ولي العهد يلتقي ملك تايلاند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في العاصمة التايلاندية بانكوك، ملك تايلاند مها فجيرالونجكورن برا كلاوتشاويو هوا، وذلك في قاعة العرش شاكري مها برسات. ونقل ولي العهد لملك تايلاند خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما أبدى ملك تايلاند تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة السعودية - التايلاندية. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة السعودية - التايلاندية. حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والأمير سعود بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

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