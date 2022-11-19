شكرا لقرائتكم خبر عن راجع ذاكرتك.. جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق النسخة الجديدة من كأس العالم، المقرر أن تنعقد على الأراضي العربية لأول مرة في التاريخ، وتحديدًا بدول قطر.

قطر تستعد بقوة من أجل كأس العالم

وتستضيف قطر البطولة وسط استعدادات هائلة، على مدار السنوات الأخيرة الماضية، لاستضافة هذا الحدث العالمي في الفترة ما بين 20 من شهر نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل في 8 ملاعب متنوعة.

موعد انطلاق منافسات كأس العالم 2022

كأس العالم ينطلق مساء الأحد القادم بمواجهة تجمع صاحب الديار "قطر" أمام الإكوادور في لقاء من العيار الثقيل، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

جدول مباريات المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022

ويبحث العديد من محبي الساحرة المستديرة عن جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، والذي أوقعته القرعة بالمجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ونرصد لكم في السطور التالية عبر موقعنا "السعودية سبورت 365" جدول مباريات المنتخب السعودي في مونديال العالم المرتقب، وذلك يأتي فيما يلي..

السعودية × الأرجنتين

يفتتح المنتخب السعودي أولى مواجهاته في مونديال قطر بمواجهة من العيار الثقيل أمام ميسي ورفاقه، والتي تقام مساء الثلاثاء القادم الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي.

بولندا × السعودية

من المقرر أن يقع الخضر في مواجهة نارية أمام كتيبة بولندا بقيادة روبرت ليفاندوفسكي مساء الأربعاء القادم الموافق 30 من نوفمبر الجاري.

على أن يُلعب اللقاء في السبت الموافق 26 من نوفمبر في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

السعودية × المكسيك

يختتم النسور مواجهات دور المجموعات في مونديال قطر بمواجهة نارية أمام المنتخب المكسيكي.

وتبدأ المباراة في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.