شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال دياز عن مواجهة السعودية والأرجنتين؟.. تعليق ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المدير الفني الأرجنتيني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رامون دياز، عم مواجهة الأرجنتين المرتقبة أمام السعودية في كأس العالم قطر 2022.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية تصريحات دياز بخصوص اللقاء المرتقب للأخضر أمام ميسي ورفاقه، وذلك يأتي فيما يلي..

دياز يعلق على مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

قال دياز عن مواجهة السعودية والأرجنتين: "بالنسبة لي سيُعجبني أن تتعادل السعودية مع الأرجنتين وتفوز أمام بولندا وتتعادل أمام المكسيك وبهذه الطريقة ستتمكن السعودية من التأهل للدور التالي".

وأضاف مدرب الهلال: "مباراة الأرجنتين والسعودية ستكون مُعقدة للطرفين بالنسبة للأرجنتين بسبب ترتيب المجموعة وبالنسبة للسعودية كمشاركة في كأس العالم".

واختتم حديثه مؤكدًا: "السعودية يجب أن تشعر بالفخر للمشاركة في بطولة بهذا القدر من الأهمية وبالنسبة للبلد فمن المهم جدًا أن تتطور كرة القدم".

مجموعة السعودية في كأس العالم 2022

وفي ذات السياق وقع المنتخب السعودي في مجموعة الموت "المجموعة الثالثة"، رفقة بولندا، الأرجنتين، والمكسيك.

موعد مباراة السعودية والأرجنتين في المونديال

ومن المقرر أن يفتتح زعيم القارة الآسيوية مشواره في مونديال قطر أمام كتيبة الأرجنتين مساء الثلاثاء القادم الموافق 22 نوفمبر.

على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي.