شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة كأس العالم.. تاريخ مواجهات الأرجنتين والسعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى اللقاء الناري المقرر أن يجمع بين المنتخب الأرجنتيني والسعودي، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم قطر 2022.

موعد انطلاق كأس العالم قطر 2022

وتنطلق ركلة البداية لـ كأس العالم في الدوحة بـ مواجهة قوية تجمع المنتخب القطري "صاحب الأرض" أمام الإكوادور، يوم الأحد القادم الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري.

الأرجنتين والسعودية

ويتساءل العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة عن تاريخ مواجهات المنتخب الأرجنتيني والسعودي، قبل المباراة المرتقبة بين الطرفين مساء الثلاثاء القادم.

موعد مباراة الأرجنتين والسعودية

ومن المقرر أن يقع المنتخب السعودي في مواجهة من العيار الثقيل أمام ميسي رقاقة مساء الثلاثاء القادم الموافق 22 نوفمبر.

على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي.

تعرف تاريخ مواجهات المنتخب الأرجنتيني والسعودي

- تقابل المنتخب السعودي بنظيره الأرجنتيني في 4 مناسبات، 3 وديات ومباراة رسمية واحدة فقط لا غير

- كانت البداية ترجع لعام 1988، حيث التقي المنتخبان مرتين، انتهت الأولى بالتعادل نتيجة 2-2، والثانية بنتيجة 2-0 لصالح الأرجنتين.

بينما تقابل المنتخبان في الودية الثالثة في 2012 وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما اللقاء الرسمي والوحيد، في نهائي كأس القارات 199، ونجح منتخب الأرجنتين في تحقيق النتيجة لصالحه والفوز بنتيجة 3-1.

تعرف على مجموعات كأس العالم قطر 2022

• المجموعة الأولى: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.

• المجموعة الثانية: إنجلترا - أمريكا - إيران - ويلز.

• المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.

• المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - أستراليا.

• المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان - كوستاريكا.

• المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.

• المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.

• المجموعة الثامنة: البرتغال - أوروجواي - كوريا الجنوبية - غانا.