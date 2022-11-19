شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات السعودية في كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق المنتخب السعودي في جميع أنحاء العالم عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الأخضر في كأس العالم 2022، المقرر انطلاقه من دولة قطر.

موعد انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022

ومن المقرر أن تنطلق ضربة البداية للنسخة المرتقبة من كأس العالم مساء الغد الأحد الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري بمواجهة تجمع بين قطر "صاحب الديار"، والإكواردور.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات السعودية في كأس العالم 2022

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت في السطور التالية تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات المنتخب السعودي خلال كأس العالم، وذلك يأتي فيما يلي..

قائمة القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022

- IRIB TV 3 HD Iran.

- Ictimai TV HD Azerbaijan.

- RTSH Albania.

- ERT Greece

- SNRT TNT maroc.

- TPA Angola.

- Match TV Russia.

- DAS Erste Germany.

مجموعة المنتخب السعودي في مونديال العالم

وقعت كتيبة الخُضر في مجموعة الموت "الثالثة"، رفقة المنتخب البولندي، الأرجنتيني، وأخيرًا المكسيكي.

موعد مباراة السعودية الأولى في كأس العالم 2022

من المقرر أن يقع المنتخب السعودي في مواجهة من العيار الثقيل أمام الأرجنتين مساء الثلاثاء القادم، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي.