شكرا لقرائتكم خبر عن ضربيتن في رأس رينارد قبل مواجهة الأرجنتين بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه ثنائي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صدمة قوية إلى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، قبل مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم.

انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022 الأحد

وتنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، بداية من غدٍ الأحد والتي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة بجوار بولندا والمكسيك.

ويواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم، نظيره منتخب الأرجنتين، في أولى جولات دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022، يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

تمبكتي وشراحيلي يغيبان عن تدريبات السعودية

وتغيب الثنائي حسان تمبكتي ورياض شراحيلي، عن تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت، قبل ملاقاة الأرجنتين، في المونديال.

وأعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن رياض شراحيلي تعرض لإصابة عضلية، والتي أظهرته أشعة الرنين المغناطيسي، واكتفى بتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي.

بينما أوضح البيان الصادر من المنتخب السعودي اليوم، أن حسان تمبكتي لاعب الأخضر، اكتفى بأداء تدريبات خاصة رفقة الجهاز الطبي.