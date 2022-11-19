شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبي يزف بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة المصري بكأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى شلبي لاعب وسط الفريق، من التواجد في مباراة المصري البورسعيدي، في كأس مصر.

ويغيب مصطفى شلبي، عن تدريبات الزمالك بسبب تعرضه للإصابة في إحدى مران الفريق، استعدادًا لاستئناف المسابقات المحلية بعد توقفها بسبب قمة المناخ ومعسكر المنتخب المصري في الكويت.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي، أن شلبي لاعب الفريق سوف يكون جاهز لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مصطفى شلبي جاهز لمواجهة المصري البورسعيدي بالكأس

وأضاف المصدر: "اللاعب تعرض للإصابة في الركبة خلال مران الزمالك الأخير، وخضع لفحص طبي خلال الساعات الماضية، ولكنه سيكون جاهز للتواجد في المباراة".

وتابع: "شلبي جاهز بشكل طبيعي لمباراة المصري البورسعيدي في كأس مصر، وسيلحق بها بصورة طبيعية، ولن تؤثر الإصابة على مشاركته".

ومنح جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية للفريق، لمدة 24، وذلك قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات استعدادا للمصري في كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري في كأس مصر

ويحل الفارس الأبيض ضيفًا على المصري البورسعيدي، يوم 26 نوفمبر الجاري، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.