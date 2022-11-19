زيادة حجم التبادل التجاري السعودي الكوري بنسبة 45%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت العاصمة الكورية سول، أمس الأول، عقد فعاليات مجلس الأعمال السعودي الكوري المشترك، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية الكورية، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، إلى جمهورية كوريا.

وفي مستهل كلمته نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الكوري فهد الوعلان، بأهمية العلاقات السعودية الكورية المشتركة وما تتسم به من عمق ومتانة واستراتيجية، حيث تمت بلورتها خلال إطلاق الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030، لافتا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 بنسبة 45 % مقارنة بـ2020، معربا عن تطلعهم لتعزيز وتسريع التعاون وتمكين قطاعي الأعمال في البلدين وإشراكهما في تحقيق الخطط التنموية.

من جهته، قدم عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الكوري المهندس أحمد العطية مقترحاً لتسريع وقياس وتيرة التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكوريا، خلال إنشاء فرق عمل قطاعية تعمل على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مستهدفات الرؤية السعودية الكورية المشتركة في 7 قطاعات رئيسة، هي: الصناعة والخدمات اللوجستية، والمقاولات والإنشاءات، والطاقة والطاقة المتجددة والمياه ، والاتصالات وتقنية المعلومات (التحول الرقمي)، والرعاية الصحية، والابتكار وريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والضيافة والترفيه.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن رؤية المملكة 2030 توفر فرصة كبيرة للبلدين، لتعزيز الاستثمار المشترك في مشروعات مثل مدينة نيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها.

التعاون يستهدف 7 قطاعات

