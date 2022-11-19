شباب المملكة يجني ثمار التمكين في قمة العشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شعرنا جميعا كشباب سعودي بالفخر لتمثيل الوطن في قمة G20 .. شعرنا بالامتنان لقيادتنا الشابة الملهمة التي حولت الحلم إلى حقيقة، وجعلت من «تمكين الشباب» حقيقة ملموسة نعيشها اليوم، وخلال قمة العشرين في إندونيسيا.

هذا ما أجمع عليه شباب «مسك» الذين مثلوا المملكة في قمة بالي، وجاء على لسان رئيسة الوفد يسر زامل العتيبي، التي ركزت مع الوفد على أهمية القيم السعودية والمبادئ الراسخة الأصيلة، ما جعل لديهم الشغف للدفاع عنها حتى صدور البيان الرسمي الختامي الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع.

واختير الوفد الممثل لصوت شباب المملكة من مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» الخيرية، حيث اجتازوا مراحل من التدريب والتطوير في مجال التمثيل الدولي في برنامج «الأصوات المتمكنة». وجاء الاختيار من خلال الاقتراع والتصويت على السياسات العامة الشبابية التي سوف يتضمنها البيان الختامي للمجموعة.

وتضمن الوفد الشبابي في القمة 4 مسارات ركزت على احترام قيم و مبادئ المجتمعات، وتوفر بيئة عمل عادلة وسليمة، وتنويع مصادر الطاقة بشكل عادل، إلى جانب أهمية إيجاد حلول للأمية الرقمية من خلال توفير التعليم الرقمي.

«مكة» توجهت بمجموعة من الأسئلة لرئيس وفد الشباب في الـ G20 يسر زامل العتيبي وكان هذا الحوار.

اختيار الوفد

• كيف تم اختيار الوفد الممثل للمملكة؟

جميع أعضاء الوفد من خريجي برنامج «الأصوات المتمكنة» التابع لـ «مسك» الذي يهتم بإعداد الشباب للتمثيل الدولي للمملكة، حيث قدم رئيس مجموعة تواصل الشباب في قمة العشرين عثمان المعمر الدعم والتدريب لأعضاء الوفد قبل وخلال القمة.

• مسار التوظيف بماذا يعني، وما أهم سياساته؟

مثل المملكة في مسار توظيف الشباب: سعيد بزرون وهو المسار الذي يركز على فرص العمل وريادة الأعمال لدى الشباب وإيجاد حلول لأبرز المشكلات التي تواجه الشباب في هذا المجال على مستوى دول العشرين والعالم، ولعل أهم سياساته تمكين ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب.

الكوكب المستدام

• مسار الكوكب المستدام والصالح للعيش بماذا يعني وما أهم سياساته؟

اختيرت رغد فتح الدين لتمثيل هذا المسار، الذي ركز على إيجاد حلول للأزمات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وكان أحد أبرز سياساته تبني الاقتصاد الدائري والمدن الخضراء وتنويع مصادر الطاقة بشكل عادل.

• وماذا يعني مسار التحول الرقمي وما أهم سياساته؟

هذا المسار مثله عبدالمجيد الرفاعي وركز على آثار التحول الرقمي على المجتمعات وكيفية الاستفادة منه بفعالية لتحقيق النمو المستدام وكانت أبرز سياساته تبني مفهوم الوعي بصحة الإنسان مع التحول الرقمي للتقليل من آثاره السلبية على الصحة العضوية و النفسية.

• مسار التنوع والشمولية بماذا يعني وما أهم سياساته؟

تشرفت بتمثيل المملكة في مسار التنوع والشمولية، إضافة إلى رئاسة الوفد. وركز المسار على أهمية شمل كافة أطياف المجتمع لتحقيق أسلوب حياة عادل للجميع. وكانت أبرز سياساته تركز على أهمية التعليم وإتاحته بجودة عالية للجميع مع التركيز على دور التحول الرقمي في ذلك. كما ركز أيضا على أهمية احترام و تقدير ثقافات و قيم المجتمعات حول العالم باختلافها.

إنجازات قمة الشباب

• ما أهم إنجازات قمة الشباب منذ قمة الرياض وحتى الآن.. وهل ستستمر؟

قمة الشباب في الرياض التي ترأسها عثمان المعمر لعبت دورا أساسيا في تطوير دور الشباب كمجموعة تواصل في قمة العشرين، حيث استمر تبني وتطوير العديد من السياسات التي وضعت عام 2020 تحت الرئاسة السعودية إلى اليوم خلال الرئاسة الإندونيسية 2022 ما يدل على فعالية مخرجات قمة الرياض واستمرارية البناء عليها لتطوير السياسات الدولية التي تدعم مستقبل الشباب.

• ما السياسات العامة الشبابية التي تضمها البيان الختامي للمجموعة؟

ركز البيان الختامي على أهمية مفهوم تحقيق الصحة الدولية للوقاية من الجوائح المستقبلية والحد من الأزمات البيئية والمناخية مع التأكد من تحقيق بيئة عادلة تشمل وتمكن الجميع واحترام قيم وثقافات المجتمعات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل فعالة للشباب للتعافي الاقتصادي ما بعد الجائحة والتفكير بالإنسان عند التحول الرقمي للوصول للتعافي المستدام.

• ما شعورك وأنت تمثلين المملكة في وفد الشباب؟

أشعر بالفخر كوني شابة سعودية أقوم بتمثيل وطني في المحافل الدولية، كما أشعر بالامتنان لقيادتنا الرشيدة والشابة والملهمة، التي جعلت من تمكين الشباب حقيقة ملموسة نعيشها اليوم داخل وطننا الغالي.

صوت الشباب في القمة

• هل ترين أن لوفد الشباب صوتا في قمة العشرين؟

بالتأكيد، فالشباب يشكلون ثلث سكان العالم اليوم، كما أنهم من سيتعايشون مع المستقبل؛ لذلك تعد مجموعة تواصل شباب العشرين إحدى أبرز المنصات الدولية لتمكين الشباب وإعطائهم صوتا في عملية صناعة واتخاذ القرار من خلال السياسات التي تضعها وفود الشباب في البيان الرسمي الختامي للقمة الذي يتم رفعه لقادة مجموعة العشرين.

• ما دور الشباب في قمة العشرين؟

خلال قمة شباب العشرين هذا العام اجتمع ما يقارب 100 شاب وشابة لتمثيل 20 وفدا من دول الأعضاء و20 وفدا من دول المراقبة في القمة والتعاون لإيجاد حلول فعالة لأبرز العقبات التي يواجهها الشباب اليوم حول العالم. وامتدت المناقشات على مدى 6 أشهر وتضمنت كثيرا من الاجتماعات الثنائية بين الوفود ثم ختمت بحضور القمة الرسمية في إندونيسيا للتصويت بالإجماع على البيان الرسمي الختامي ورفعه لقادة العشرين.

• ما دور يسر في قمة العشرين؟

خلال قمة العشرين لم أكن رئيسة الوفد وممثلة مسار التنوع والشمولية فقط؛ ولكن كنت أيضا شابة سعودية نشأت داخل وطن يدعم أبناءه وبناته، وقيادة ملهمة ركزت على أهمية قيمنا ومبادئنا الراسخة الأصيلة ما جعل لدي شغفا للدفاع عنها، وبفضل الله صدر البيان الرسمي الختامي لقمة شباب العشرين وتمت الموافقة عليه بالإجماع من الدول الأعضاء، وهو يدعم بشكل مباشر احترام القيم والمبادئ التي تربينا عليها

رئيسة الوفد يسر العتيبي لـ :







الاتفاق على تطوير السياسات الدولية التي تدعم مستقبل الشباب



دعم صحة الإنسان عند التحول الرقمي للوصول للتعافي المستدام



100 شاب وشابة مثلوا 20 وفدا من دول مجموعة العشرين



مناقشات امتدت 6 أشهر لمشاكل الشباب سبقت عقد قمة بالي



من رئيسة الوفد؟

• يسر زامل العتيبي

• نائب الرئيس في شركة اليسر القابضة

• رئيس وفد شباب المملكة العربية السعودية إلى مجموعة شباب العشرين، وممثل المملكة في مسار التنوع والشمولية

• عضو منظمة القيادات العربية الشابة

• تشغل حاليا منصب نائب الرئيس في شركة اليسر القابضة في قطاع التعليم بالمملكة

• تلتزم يسر بتمكين الشباب، وهي حاليا عضو في منظمة القيادات العربية الشابة

• حصلت على درجة الماجستير في الإدارة الدولية من المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في السياسة الدولية والقانون من لندن

• تعلمت يسر عن كثب من المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان في لوكسمبورغ، والمنظمة البحرية الدولية في لندن، والبرلمان البريطاني في وستمنستر.

• تؤمن يسر إيمانا راسخا بأهمية التعليم لتحقيق المساواة والتطور

المسارات الأربعة للوفد الشبابي

مسار التنوع والشمولية

• ركز على أهمية التعليم وسهولة توافره بجودة عالية لجميع فئات المجتمع

• احترام قيم و مبادئ المجتمعات

مسار توظيف الشباب

• ركز على أهمية دعم برامج ريادة الأعمال للشباب

• توافر بيئة عمل عادلة وسليمة

مسار الكوكب المستدام والقابل للعيش

• ركز على أهمية الاقتصاد الدائري

• تبني المدن الخضراء

• تنويع مصادر الطاقة بشكل عادل

مسار التحول الرقمي:

• ركز على أهمية مفهوم التعافي عند تحقيق التحول الرقمي

• الحفاظ على صحة الإنسان العضوية والنفسية

• أهمية إيجاد حلول للأمية الرقمية خلال توفير التعليم الرقمي