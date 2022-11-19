فريق تطوعي يدعم أبناء الأسر المحتاجة بالأدوات القرطاسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، أطلق فريق تبوك التطوعي التابع لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالمنطقة، بادرة «ساهم» لدعم أبناء وبنات الأسر المحتاجة بمدينة تبوك بالأدوات القرطاسية والمدرسية.

وأوضح رئيس الفريق عيد الذكري، أن المبادرة تهدف إلى توفير الدعم اللازم لأبناء وبنات الأسر المتعففة، بما يضمن حصولهم على الأدوات المدرسية اللازمة التي تمنحهم الجهوزية لبدء الاختبارات اليوم بكل تفاؤل.

وأضاف، بأن الفريق يهتم بشكل كبير بالجانب التعليمي للمحتاجين، وتوفير الرعاية لأبنائهم في هذا المجال، لما له من نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع بأسره، وتعد سببا رئيسا في الارتقاء بالمستوى التعليمي الذي هو الأساس لبناء مستقبل مشرق.

وأكد أن حجم المشاركات فاقت المتوقع، وأسهمت في سد احتياجات المقبلين على الامتحانات، مقدما الشكر لكل من شارك في المبادرة التي هي جزء من عمل الفريق التطوعي، والذي يهتم بالأعمال الإنسانية والإغاثية، ويعمل به نحو 40 متطوعا.