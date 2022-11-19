فريق تطوعي يدعم أبناء الأسر المحتاجة بالأدوات القرطاسية

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وأوضح رئيس الفريق عيد الذكري، أن المبادرة تهدف إلى توفير الدعم اللازم لأبناء وبنات الأسر المتعففة، بما يضمن حصولهم على الأدوات المدرسية اللازمة التي تمنحهم الجهوزية لبدء الاختبارات اليوم بكل تفاؤل.وأضاف، بأن الفريق يهتم بشكل كبير بالجانب التعليمي للمحتاجين، وتوفير الرعاية لأبنائهم في هذا المجال، لما له من نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع بأسره، وتعد سببا رئيسا في الارتقاء بالمستوى التعليمي الذي هو الأساس لبناء مستقبل مشرق.
وأكد أن حجم المشاركات فاقت المتوقع، وأسهمت في سد احتياجات المقبلين على الامتحانات، مقدما الشكر لكل من شارك في المبادرة التي هي جزء من عمل الفريق التطوعي، والذي يهتم بالأعمال الإنسانية والإغاثية، ويعمل به نحو 40 متطوعا.
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