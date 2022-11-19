مبادرة السعودية الخضراء تبهر زوار قمة المناخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط إقبال كبير من الزوار، ختم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أمس، مشاركته في المعرض المصاحب لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي أقيم تحت شعار «من الطموح إلى العمل»، بالتزامن مع عقد قمة المناخ 27 في شرم الشيخ.

وجاءت مشاركة المركز في أعمال المنتدى انطلاقا من دوره في تنفيذ مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة، حيث استعرض الجهود التي يبذلها كمرجعية رئيسة تقود جهود القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث في مجال تشجير المملكة، ومبادراته السبع التي يقودها لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة.

وشهد جناح مركز «الغطاء النباتي» الذي شارك به في معرض مبادرة السعودية الخضراء إقبالا كبيرا، حيث أتاح للضيوف ومن خلال وسائط مرئية وتفاعلية التعرف على مبادراته السبع وعلى رأسها دراسة مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة.

واستقبل جناح المركز طوال فترة معرض مبادرة السعودية الخضراء الذي انطلق 7 نوفمبر وختم فعالياته، أمس، عشرات الزوار والوفود، منهم الملكة صوفيا، الملكة الأم في إسبانيا، ونائبة مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ماري هيلينا سيميدو، والأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة التايلاندي فاراوت سيلبا أرتشا.