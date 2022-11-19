إتاحة تفويض القيادة لزائري المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أطلقت مديرية الأمن العام ممثلة في الإدارة العامة للمرور، خدمة تفويض القيادة لزائري المملكة، وهي إحدى الخدمات الالكترونية المقدمة عبر منصة وزارة الداخلية «أبشر أعمال»، التي تتيح لمكاتب تأجير المركبات تفويض زوار المملكة لقيادة المركبات خلال رقم الحدود. ويأتي تدشين الخدمة امتدادا لمساعي الوزارة إلى تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات الكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار، وإتمام إجراءات معاملاتهم بيسر وسهولة. مزايا الخدمة





توفير الجهد والوقت على الزائرين دون الحاجة لمراجعة مقار القطاعات المعنية



تمكن مكاتب الاستئجار من توفير خدمات مؤتمتة لهم



تشمل الزوار والسياح القادمين إلى المملكة، أثناء حضورهم فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022



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