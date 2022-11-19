اختبارات الفصل الأول تستقبل 6 ملايين طالب وطالبة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل الفصول الدراسية اليوم في كل المناطق نحو 6 ملايين طالب وطالبة لأداء الاختبارات التحريرية المتعلقة بنهاية الفصل الدراسي الأول، في جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي، على مدى أسبوع كامل، تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج الخميس 30 ربيع الآخر.

ووفقا لوزارة التعليم، تنطلق الاختبارات في السابعة صباحا بجميع المدارس، فيما أنهت الإدارات التعليمية كل استعداداتها وتجهيزاتها للاختبارات وفق الخطط المعدة، داعية المدارس إلى التقيد بتعليمات وقواعد الاختبارات للعام الدراسي.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها، ومنها انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات وما تتضمنه من ترتيب المواد وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية وفق دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات من قبل المدارس، بحيث لا يتجاوز جدول الاختبار مادتين في اليوم الواحد.

وأوضحت الوزارة أن لمديري ومديرات المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة، دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول خلال الأسبوعين الأول والثاني من الفصل الثاني، مؤكدة أهمية إنهاء رصد أعمال نهاية الفصل ومواد التقويم التكويني، وإصدار إشعارات النتائج لمرحلة رياض الأطفال والصفوف: الأول والثاني الابتدائي بنظام نور، وكذلك رصد أعمال السنة ومواد التقويم التكويني لطلاب الصفوف: الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي فضلا عن رصد النتائج وإصدار الإشعارات.

دعم الأبناء أثناء الاختبارات







تهيئة الجو الأسري المناسب



تقديم الأطعمة المناسبة لتنشيط الذاكرة



التشجيع وتعزيز الثقة



البعد عن الضغط العصبي للأبناء



طرق مساعدتهم في المذاكرة