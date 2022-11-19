7 مؤشرات تدل على إهمال الأطفال

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وعرفت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الإهمال بأنه عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتوفير الاحتياجات الأساسية، أو إهمال رقابتهم أو عدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها شرعا.في المقابل، أوضح البرنامج عددا من الإرشادات للوقاية من إهمال الأطفال، تشمل: الاهتمام بالطفل من الناحية العاطفية، وكذلك الاهتمام بتقديم العلاج والتطعيمات المخصصة لكل عمر، إلى جانب تسجيل الأطفال في المدرسة والمتابعة المستمرة للتحصيل الدراسي.
إرشادات للوقاية من الإهمال
- الاهتمام بالطفل من الناحية العاطفية
- الاهتمام بتقديم العلاج والتطعيمات المخصصة لكل عمر
- تسجيل الأطفال في المدرسة والمتابعة المستمرة للتحصيل الدراسي
- الحفاظ على سلامة الطفل أثناء قيادة السيارة
- الحرص على سلامة الطفل من الحوادث المنزلية
مؤشرات إهمال الأطفال
- سوء التغذية
- عدم التسجيل في المدرسة
- عدم استخراج شهادة الميلاد
- عدم أخذ التطعيمات الأساسية
- التأخر في الحصول
- على العلاج
- عدم إكمال إجراءات تسجيل المولود
- عدم ارتداء الطفل ملابس مناسبة
- عدم تقبل أو احتواء الطفل
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