7 مؤشرات تدل على إهمال الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد برنامج الأمان الأسري الوطني 7 مؤشرات دالة على إهمال الأطفال، تتضمن عدم التسجيل في المدرسة، وعدم استخراج شهادة الميلاد، إضافة إلى عدم إكمال إجراءات تسجيل المولود، وعدم ارتداء الطفل ملابس مناسبة.

وعرفت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الإهمال بأنه عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتوفير الاحتياجات الأساسية، أو إهمال رقابتهم أو عدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها شرعا.

في المقابل، أوضح البرنامج عددا من الإرشادات للوقاية من إهمال الأطفال، تشمل: الاهتمام بالطفل من الناحية العاطفية، وكذلك الاهتمام بتقديم العلاج والتطعيمات المخصصة لكل عمر، إلى جانب تسجيل الأطفال في المدرسة والمتابعة المستمرة للتحصيل الدراسي.

إرشادات للوقاية من الإهمال







الاهتمام بالطفل من الناحية العاطفية



الاهتمام بتقديم العلاج والتطعيمات المخصصة لكل عمر



تسجيل الأطفال في المدرسة والمتابعة المستمرة للتحصيل الدراسي



الحفاظ على سلامة الطفل أثناء قيادة السيارة



الحرص على سلامة الطفل من الحوادث المنزلية



مؤشرات إهمال الأطفال