تمديد العمل بحقوق استخدام المياه لسنة ثالثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تمديد العمل بالحقوق المتعلقة باستخدام المياه الممنوحة بمقتضـى الأنظمة السابقة لسنة ثالثة، تبدأ من نهاية فترة السنتين اللتين نص عليهما نظام المياه، والتي تنتهي في 19/ 2/ 1444هـ. وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن تمديد العمل بحقوق استخدام المياه صدر لإتاحة الفرصة للمستفيدين الذين لديهم تصاريح سابقة، سواء كانت مستخرجة من وزارة «البيئة» أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولم يصححوا أوضاعهم وفقا لأحكام نظام المياه، لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة الجديدة التي تنتهي في 19 / 2 / 1445هـ وفقا للشروط والضوابط الخاصة بها. وأكد أن التمديد لا يشمل مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة التي انتهت مدتها في 19 / 2 / 1444هـ. أنشطة استخدام المياه المعنية





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