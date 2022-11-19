الإطاحة بـ16340مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ 16340مخالفا في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات 1- إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16340مخالفا، منهم:





9526 مخالفا لنظام الإقامة



4335 مخالفا لنظام أمن الحدود



2479 مخالفا لنظام العمل



2- إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 520 شخصا منهم:



36 % يمنيو الجنسية



62 % إثيوبيو الجنسية



2 % جنسيات أخرى.



ضبط 24 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية



3- ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 2- إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 520 شخصا منهم:3- ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 4- إجمالي الخاضعين حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 54200 وافد مخالف، منهم:





49806 رجال



4394 امرأة



5- إحالة 44143 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر



إحالة 2241 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم



ترحيل 10119 مخالفا

5- إحالة 44143 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

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