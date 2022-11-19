بفعاليات رياضية وغنائية.. “فان فيستيفال” تستقبل زوار موسم الرياض بأجواء “المونديال” غداً

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تستقبل منطقة “فان فيستيفال”، في موسم الرياض مشجعي كأس العالم، بملعب مرسول بارك، حيث تخصص المنطقة لزوارها مساحات واسعة مزودة بأحدث التجهيزات.

وتشمل التجهيزات: شاشة عملاقة، وسماعات صوتية تنقل الزوار لأجواء الملاعب، ومعايشة الأحداث ومختلف التفاصيل المتعلقة بالبطولة الكروية الأكبر على مستوى العالم.

ويعيش الزوار في المنطقة أجواء جماهيرية تصاحبها فعاليات وأنشطة رياضية، مع مجموعة خيارات ترفيهية تتيح للمشجعين الاستمتاع بالمباريات، وفعاليات المنطقة التي تستمر حتى نهاية البطولة.

ويجد زوار موسم الرياض في “فان فيستيفال” أجواءً تفاعلية مميزة من خلال الـDJ المصاحب لأحداث المونديال، والمسرح الضخم، إضافة إلى ساحة مخصصة لهواة الرياضات الإلكترونية، يمكن الدخول إليها مجاناً.

وتتيح “فان فيستيفال” للزوار لقاء الهواة والمحترفين في بطولات “فيفا” و”فورتنايت” و”تيكن” بالواقع الافتراضي، كما يتيح الملعب التفاعلي “Sensorial Field” تجربة حديثة على أرضية تفاعلية لتحديات في المهارات الفنية والكروية.

وتتيح المنطقة للرياضيين التعرف على مسيرة الأسطورة الأرجنتيني “مارادونا” بشاشات استعراضية تتناول مسيرته الحافلة من بدايتها، كما تضم متحفاً لنادي نيوكاسل يونايتد يعرض 10 مجسمات تحمل حقائق عن النادي، وأشهر اللاعبين، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط:



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Source akhbaar24

