الخارجية الفلسطينية تدعو لتدخل دولي لوقف هجمات المستوطنين

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المناطق_واس

طالبت “الخارجية الفلسطينية” المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال الصهيوني الغاشم لوقف اعتداءات المستوطنين خصوصاً على مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان لها اليوم إن هجمات المستوطنين على البلدة القديمة في الخليل وارتكابهم أبشع الجرائم العنصرية بحق الفلسطينيين ومنازلهم ومحالهم التجارية تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي يلزم الاحتلال بوقفها فوراً وتفكيك منظمات المستوطنين التي تنفذ هجمات مكثفة على الشعب الفلسطيني مع ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي عقوبات رادعة على المستوطنين ومؤسساتهم التي توفر لهم الدعم وملاحقتهم في المحافل والمجالس القانونية الدولية.

وأشارت إلى أن هناك اتصالات مكثفة مع منظمات الأمم المتحدة لمحاسبة الاحتلال الصهيوني الغاشم على جرائمه عبر مسارات سياسية ودبلوماسية وقانونية وصولاً لتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.

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Source almnatiq

