“كيم جونغ أون” يصطحب ابنته لمشاهدة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

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اصطحب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمس (الجمعة)، ابنته الصغيرة للمرة الأولى في مكان عام لمشاهدة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صوراً تُظهر الزعيم الكوري ممسكاً بيد طفلته أثناء مشاهدة عملية الإطلاق من منصة المشاهدة. يُذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم حونغ أون تعهد في وقت سابق باستخدام الأسلحة النووية إذا استمرت التهديدات الأمريكية.

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