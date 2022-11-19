“الأحساء” تتجهز بسوق القيصرية لاستقبال الزوار في كأس العالم

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تستعد الأحساء لاستقبال الزائرين خلال فترة مونديال كأس العالم، المقام في قطر، حيث جهزت عدة مواقع سياحية منها سوق القيصرية الذي أغلقته أمانة الأحساء جزئياً لترتيب فعاليات كأس العالم.

وتحدث البائع أبو عبدالله عن الاستعدادات والترتيبات التي قامت بها أمانة الأحساء في السوق على مدار 24 ساعة، وكذلك البائعون، وقال إن هناك تطوير كبير حدث فيه، مع بدء إقبال الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها لمتابعة كأس العالم في قطر.

أما البائع أبو يعقوب فقال إن المنطقة صارت سياحية يقصدها الجميع من أي مكان، وإن سوق القيصرية مشهور من الأساس، ويأتيه كثيرون، يقصدون الأحساء من أجله، وتجد فيها جميع أنواع المنتجات من الأحذية والملابس وغيرها.

ويقع سوق القيصرية في وسط مدينة الهفوف وسيكون وجهة رئيسية لعبور السياح والزوار فهو أحد معالم الأحساء التراثية ذات القيمة الحضارية ورائحة عبق الماضي.

وبدأت التجهيزات داخل السوق بتحضير الأقمشة والبضائع والأحذية والمشالح القديمة وكل ما يمثل هوية الأحساء، استعداداً لحضور مختلف الجنسيات ولنشر ثقافة الأحساء ليكون السوق أول وجهة سياحية تراثية تمثل ثقافتها وحضارتها قديماً.





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Source akhbaar24

