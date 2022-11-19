مدرب قطر: مواجهة الإكوادور فى افتتاح المونديال لحظة تاريخية

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وصف مدرب المنتخب القطري لكرة القدم الإسباني فليكيس سانشيز أن مواجهة منتخب الإكوادور غداً في افتتاح منافسات كأس العالم باللحظة تاريخية.
وقال سانشيز، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الأولى والذي عقد اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات: “إنها لحظة فارقة عندما نظهر في كأس العالم على أرضنا وبين جماهيرنا، ونحن متحمسون للمواجهة بعدما حضرنا لها بشكل جيد”.
وأضاف: “نعرف أننا مقبلون على تحد صعب، ستكون الانطلاقة أمام منتخب قوي استحق مكانه في كأس العالم بعدما خاض التصفيات في قارة أمريكا الجنوبية التي تضم منتخبات من الصفوة في العالم.
وأشار المدرب الإسباني إلى أنه تابع أداء المنتخب الإكوادوري جيداً ويعرف أنه منتخب طموح استعد بشكل جيد.
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Source akhbaar24
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