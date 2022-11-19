وظائف بشركة الخطوط السعودية للتموين.. التفاصيل ورابط التقديم

︎ . المناطق_متابعات أعلنت (شركة الخطوط السعودية للتموين) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للعمل في ( الرياض )، واشترطت أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية. المسميات الوظيفية: 1- كاشير cashier درجة الدبلوم في تخصص ذا صلةخبرة (3) سنوات المؤهلات و المتطلبات: تأكد من أن المناطق المعنية مجهزة جيدًا لخدمات الوجبات والعداد. ترتيب وعرض الأطعمة والمشروبات حسب الحاجة.تأكد من معرفة جيدة بعناصر القائمة.مسؤول عن معاملة ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية الدقيقة دون انحراف.ضمان معدل دوران المبيعات النقدية المناسب لكل فترة وردية.اقتراح استراتيجية قادرة على تحقيق المبيعات المستهدفة لليوم.تقديم خدمة جيدة مع معاملات تجارية لطيفة وممتعة على جميع مستويات العملاء.مراقبة المنتجات غير المتحركة من أجل تجنب تقرير التفريغ.الاستفادة من جميع مهارات الأطعمة والمشروبات لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء.التواصل مع مناطق الإنتاج من أجل تحقيق الخدمة في الوقت المحدد.تأكد من أن البيئة والمعدات المطلوبة مطابقة للمواصفات القياسية.التحضير والمشاركة في جميع وظائف الموظفين.يساعد في خدمة الطعام والشراب في المناطق المعنية.أداء مهام أخرى يكلفه. 2- منسق Coordinator درجة البكالريوس في تخصص ذا صلةخبرة (3) سنوات المؤهلات والمتطلبات: مسؤول عن تقارير المبيعات اليومية ، وتقديم المشورة بشأن الاتجاهات ذات الصلة بتشغيل / وظيفة B & I-Zu Outlet.مسؤول عن أصالة نقل المنتج. تحقق وتقديم المشورة عند الضرورة.مسؤول عن تحليل تحصيل النقد / الائتمان وإيداع هذا المبلغ في HF-C. للإبلاغ عن أي تناقضات. مسؤول عن جميع المعاملات المالية.لتحليل استهلاك المنتج والاستخدام المتاح من قبل القسم.مسؤول عن التحصيل النقدي اليومي وضمان المخرجات وفقًا لاحتياجات الإدارة. للإبلاغ عن الملاحظات على الأمن النقدي.إدخال البيانات وإدخالها وتسوية معاملات مبيعات القسم للحاسوب المركزي.مسؤول عن إصدار / طلب فواتير الطرف.لتحمل مسؤولية جرد منافذ البيع.التأكد من صحة النتائج المالية الفردية للكافتيريا.التحكم في بطاقة الوقت والعمل الإضافي والانتهاء في الوقت المحدد.التنسيق مع الإدارات المعنية لإعداد الوصفة وتقدير تكاليف القائمة ومسائل الرقابة الأخرى رابط التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم:(اضغط هنا) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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