في ليلة تألق “شوخان”.. الهلال يمطر سما بـ 18 هدفا في دوري السيدات

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فاز فريق الهلال على نظيره سما ، مساء السبت بنتيجة 18-0 ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وسجلت لاعبة الهلال شوخان 15 هدفاً في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب رديف ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يلعب الهلال أمام الأهلي ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم السيدات يوم الجمعة 2 ديسمبر القادم.



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Source akhbaar24

