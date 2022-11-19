احذر مع تكرار المشهد في الاختبارات.. امتهان “الكتب الدراسية” يعرضك لهذه العقوبات

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المناطق_الرياض
يتكرر بالتزامن مع الاختبارات النهائية مشهد امتهان الكتب الدراسية، لكن هذا الفصل أصبح لذلك عقوبات أشد وفق جدول قواعد السلوك والمواظبة المحدث ومن بينها إحالة الطالب إلى لجنة التوجيه المدرسي، وأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار ذلك، وحسم عشر درجات من السلوك مع إمكانية تعديل ذلك عبر فرص التعويض مع إشعار ولي أمره بذلك.
ونوهت العديد من المدارس على الطلاب بعدم إحضار الكتب الدراسية للمدرسة خلال فترة الامتحانات لكون بعضها يحتوي على أكثر من فصل دراسي وكذلك حتى لا تكون عرضة للتلف أو الامتهان.
يُشار إلى أنه تنطلق يوم غدٍ الأحد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي.
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Source almnatiq
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