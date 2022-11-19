الحجز عَبْر “أبشر”.. “السجون” تستكمل المرحلة الثانية لخدمة الزيارة “عن بُعد”

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أعلنت المديرية العامة للسجون، استكمال تجهيزاتها التقنية لإطلاق المرحلة الثانية من خدمة الزيارة المرئية (عن بُعد) للنزلاء، وذلك لتمكين ذويهم من التواصل معهم من خلال مواقع مهيأة تقنيًا لطرفَيْ الاتصال داخل مقارّ السجون.

وأوضحت، أن الاستفادة منها تبدأ غدًا في مناطق (عسير، والجوف، والباحة، ونجران، والقصيم، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل). مشيرة إلى أن الخدمة في مرحلتها الأولى شملت مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان).

وأكدت المديرية، أن الزيارة (عن بُعد) متاحة لذوي النزلاء من الدرجة الأولى، وذلك بالدخول إلى منصة أبشر أفراد وحجز موعد للزيارة، من يوم الأحد إلى يوم الخميس، أسبوعيًا، من الساعة الـ (9) صباحًا إلى الساعة الـ (11:30) صباحًا.



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Source akhbaar24

