الأمطار تتواصل على 10 مناطق

تواصلت الأمطار أمس على العديد من مناطق المملكة، شملت الشرقية والقصيم وحائل، والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة، في حين تكونت سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

وتفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد الحسني، ومدير إدارة المياه بالفرع الجيولوجي صالح المزيني، والفريق الفني، سد الأديرع وعدداً من السدود للوقوف على أعمالها، وذلك عقب هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة وجريان الأودية.

وأكد الحسني أن الجولة شملت الخطة التشغيلية، التي تسير عليها إدارة الفرع، والاطلاع على كميات المياه التي احتضنتها خلال الأيام الماضية، جراء السيول التي اجتاحت المنطقة، وضرورة المحافظة على حجم التخزين بما لا يزيد على 50٪ من حجم السعة التخزينية الكلية للسد، وتمرير السيول من قبل محابس السدود.

وأضاف بأن إدارة المياه تتابع على مدار الساعة حركة المياه في السدود، ومحاولة معالجة أي خلل يحدث في زمن قياسي.