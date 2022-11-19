286 مركبة مخالفة يوميا بمواقف المعاقين

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة من المجتمع، حيث تهيب دائمًا إدارات المرور للجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
وتتراوح قيمة مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين في السعودية بين 500 و900 ريال سعودي، وفي حال تعذر الوصول إلى المركبة وعدم تجاوب صاحبها فيتم الحجز على المركبة المخالفة، حيث تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذه المخالفة إلى ردع المخالفين عن التعدي على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والوقوف في مواقفهم.
مايو ويونيو ويوليو
24954 مركبة مخالفة
أغسطس وسبتمبر وأكتوبر إلى منتصف نوفمبر
35251 مركبة مخالفة
الإجمالي
60205 مركبات مخالفة
286 مركبة مخالفة يوميًا
8600 مركبة شهريًا
مخالفات نوفمبر
10 نوفمبر
2303 مركبات
3 نوفمبر
2422 مركبة
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