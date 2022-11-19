286 مركبة مخالفة يوميا بمواقف المعاقين

ضبطت الإدارة العامة للمرور 60.205 مركبة مخالفة بمناطق المملكة خلال الستة الأشهر الماضية (مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر)، وإلى منتصف شهر نوفمبر الجاري من 2022، قام أصحابها بالوقوف في أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بواقع 286 مركبة مخالفة يوميًا، و8600 مركبة شهريًا، وذلك ضمن الحملة الميدانية ضد مخالفة مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة من المجتمع، حيث تهيب دائمًا إدارات المرور للجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وتتراوح قيمة مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين في السعودية بين 500 و900 ريال سعودي، وفي حال تعذر الوصول إلى المركبة وعدم تجاوب صاحبها فيتم الحجز على المركبة المخالفة، حيث تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذه المخالفة إلى ردع المخالفين عن التعدي على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والوقوف في مواقفهم.

مايو ويونيو ويوليو

24954 مركبة مخالفة

أغسطس وسبتمبر وأكتوبر إلى منتصف نوفمبر

35251 مركبة مخالفة

الإجمالي

60205 مركبات مخالفة

286 مركبة مخالفة يوميًا

8600 مركبة شهريًا

مخالفات نوفمبر

10 نوفمبر

2303 مركبات

3 نوفمبر

2422 مركبة