الأربعين النووية بإسلامية نجران

وحدد الفرع عددا من الشروط للمنضمات تتمثل في حفظ الأحاديث حفظا خاليا من اللحن، وحفظ راوي الحديث، إضافة إلى الالتزام بموعد الاختبار، مع ضرورة التقديم لدى قسم الدعوة.
وتأتي هذه المبادرة حرصا من إدارة الدعوة بالفرع وبدعم المدير العام للفرع الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي على تشجيع الموظفات في اكتساب المزيد من المعارف في الجانب الديني، وحثهن على العلم بما يعود بالنفع عليهن، إضافة إلى خلق روح التنافس بين الموظفات وإيجاد بيئة عمل جاذبة.
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