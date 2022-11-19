الطلاب والطالبات يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدا

يؤدي الطلاب والطالبات في جميع مناطق المملكة غدا الأحد اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام في جميع المراحل الدراسية ولمدة أسبوع.
وأكملت كافة إدارات التعليم جميع ما يتعلق بآلية الاختبارات وإبلاغ التعليمات للمدارس بضرورة الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والتأكيد على تطبيق لائحة الاختبارات.
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