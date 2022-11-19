شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022| رينارد: جاهزون للمونديال.. ولكن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد العديد من التصريحات المثيرة، مشيرًا إلى مدى جاهزية المنتخب السعودي التامة لبطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر والتي من المقرر أن تنطلق مساء الغد الأحد الموافق 20 نوفمبر.

افتتاح كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يقع المنتخب القطري "المستضيف" في مواجهة قوية أمام الإكوادور، في افتتاح النسخة الجديدة من مجريات المونديال، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم هولندا، السنغال، قطر، والمنتخب الإكوادوري.

تصريحات هيرفي رينارد عن استعدادات السعودية لكأس العالم 2022

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز التصريحات التي فجرها المدرب الفرنسي عبر موقع "فيفا بلس"، والتي جاءت كالتالي..

وقال رينارد: "نحن على أتم الاستعداد لتلك البطولة الرائعة".

وأكد: "لدينا بالفعل في هذا الفريق تسعة أو عشرة لاعبين تواجدوا في النسخة الماضية في روسيا والتي حضرت بها السعودية".

وتابع: "نحن نعلم بأنها بطولة مهمة لنا، ونحن نعرف كذلك هذا البلد وهذه المدينة جيدا".

وأختتم: "أعتقد بأن كل شئ سيكون ممتازا بالنسبة لنا لتحقيق النجاح".

موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

وفي ذات السياق يقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة رفقة بولندا، المكسيك، الأرجنتين.

ومن المقرر أن يفتتح الأخضر منافسات كأس العالم بمواجهة نارية أمام ميسي ورفاقه في الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، والوحدة بتوقيت أبو ظبي يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 نوفمبر.