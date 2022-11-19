شكرا لقرائتكم خبر عن منافس السعودية.. رقم قياسي جديد ينتظر الأرجنتين في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبح المنتخب الأرجنتيني على بعد خطوات قليلة من تحقيق رقم قياسي جديد في مونديال العالم 2022، المنعقد في دولة قطر.

موعد انطلاق كأس العالم 2022

وينتظر وبشدة العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم انطلاق النسخة الجديدة من منافسات كأس العالم2022، والتي من المقرر أن تنطلق بمواجهة تجمع بين قطر "أصحاب الديار" والإكواردور.

موعد مباراة الأرجنتين والسعودية

وتتجه أنظار العديد من مشجعي الكرة المستديرة إلى مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم الأرجنتين، بولندا، المكسيك والمنتخب السعودي.

ومن المقرر أن نشهد افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بمواجهة تجمع بين الأرجنتين والسعودية، والتي تقام مساء الثلاثاء القادم الموافق 22 نوفمبر.

على أن تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت أبو ظبي.

المنتخب الأرجنتيني ينتظر تحقيق رقم قياسي جديد أمام" السعودية"

يُعد المنتخب الأرجنتيني على بُعد مباراتين فقط من معادلة رقم منتخب إيطاليا 37 مباراة دون هزيمة، حيث سيلعب أبطال القارة الأمريكية في مواجهة ودية أمام الإمارات، ثم يلتقى مع السعودية في الجولة الأولى من منافسات مونديال قطر 2022.

ويطمح المنتخب الأرجنتينى بقيادة مدربه ليونيل سكالونى إلى تحقيق فوز لا بديل عنه في المباراتين القادمة لمعادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات بلا هزيمة للمنتخبات والمسجل بإسم إيطاليا.

وفي ذات السياق.. استطاع ميسي ورفاقه المحافظة على سجلهم دون هزيمة أخر 35 مباراة في جميع البطولات، ليحتل المركز الثانى في قائمة أطول سلسلة مباريات متتالية دون خسارة في تاريخ المنتخبات.

أبرز المرشحين للفوز بـ لقب كأس العالم 2022

في سياق منفصل.. تنطلق منافسات كأس العالم 2022 في قطر الأحد المقبل 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر، ويُعد المنتخب الأرجنتيني من أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى للنجم ليونيل ميسي، رفقة ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، وأخيرًا فرنسا حامل لقب 2018.