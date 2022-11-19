شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم برشلونة "السابق" بديل أبو بكر في النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، على رحيل المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر الفريق الأول لكرة القدم، خلال انتقالات يناير القادمة 2023.

أبو بكر يرحل عن النصر إلى الدوري التركي

ووفقًا للمعلومات الواردة من "madyatava"، سيرحل المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، قلب هجوم نادي النصر، عن الفريق الأول لكرة القدم، في الشتاء القادم، بشكل نهائي.

وجاء ذلك بعدما أعلن الإعلامي الرياضي زكي أوزوندوركان، عن رغبة نادي طرابزون سبور التركي، في الحصول على خدمات مهاجم النصر بداية من شتاء 2023 القادم.

نجم برشلونة بديل أبو بكر في النصر

وسيلجأ العالمي إلى التعاقد مع بديل صحاب الـ 30 عامًا، في الشتاء القادم؛ حيث ترتبط العديد من الأسماء العالمية الكبرى، بالنصر خلال الفترة الجارية.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي أبرز الأسماء القريبة لتزيين القلعة العالمية، والتي تأتي فيما يلي..

•الأوروجوياني لويس سواريز "لاعب حر".

•الفرنسي أليكساندر لاكازيت "أولمبيك ليون".

• الفنزويلي جوزيف مارتينيز "أتلانتا يونايتد".

ويتطلع النصر إلى إتمام العديد من الصفقات المدوية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي تعيد الفريق على الساحات العليا من جديد وتساعده على الظفر بالالقاب والاستمرارية في المنافسة.