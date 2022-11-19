شكرا لقرائتكم خبر عن قبل كأس العالم 2022.. أرقام عربية لا تُنسى في المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تترقب بشدة العديد من الجماهير انطلاق النسخة القادمة من كأس العالم، خاصة في ظل قيامها على أراضي عربية لأول مرة في التاريخ، وتحديدًا في دولة قطر 2022.

أرقام عربية لا تنسى في كأس العالم.. تعرف عليها

- الكويت أول منتخب عربي آسيوي وخليجي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وشارك الأزرق في نسخة عام 1986.

- المصري الراحل عبد الرحمن فوزي، يُعد أول لاعب عربي يسجل في كأس العالم، وكان ذلك في النسخة الثانية عام 1934 "هدفين في شباك منتخب المجر".

- غياب منتخب مصر عن كأس العالم لمدة 56 عامًا، بعد مشاركته في النسخة الثانية عام 1934 حتى عاد مرة أخرى في إيطاليا عام 1990، وبعد ذلك في مونديال روسيا 2018.

- منتخب مصر هو أول منتخب عربي يظهر في كأس العالم، وجاء ذلك في النسخة الثانية التي أقيمت في إيطاليا عام 1934.

- مونديال روسيا 2018 شهد مشاركة 4 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم لأول مرة في التاريخ، حيث شارك منتخب مصر، تونس، المغرب، ومنتخب السعودية.

- أول منتخب عربي يحقق الفوز في نهائيات كأس العالم هو المنتخب التونسي، بعد تحقيقه انتصار على المكسيك في نسخة عام 1978، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- المغرب هو أول منتخب عربي ينجح في التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم، وحقق أسود الأطلس ذلك الإنجاز في نسخة عام 1986.

- الجزائر والسعودية هما أكثر المنتخبات العربية تحقيقًا للانتصارات في كأس العالم، وانتصر كل منهما مرتين في المونديال.

- سامي الجابر نجم المنتخب السعودي السابق، أكثر اللاعبين العرب تسجيلًا للأهداف في مونديال العالم، برصيد 3 أهداف، ويعد اللاعب الاكثر مشاركة.

- أكبر هزيمة للمنتخبات العربية في كأس العالم كانت للسعودية، على يد منتخب ألمانيا بثمانية أهداف دون رد في بطولة عام 2006.

- المنتخب العربي الأكثر إحرازًا للأهداف خلال نسخة واحدة في نهائيات كأس العالم، هو الجزائر، وذلك عام 2014 بالبرازيل، حيث سجل الخضر 7.

- المنتخب المغربي يُعد هو صاحب أكبر انتصار للمنتخبات العربية في نهائيات كأس العالم، وذلك بفوزه الكبير على منتخب البرتغال بثلاثية نظيفة في مونديال 1998.

- من المقرر أن تشارك منتخبات المغرب والسعودية وتونس في كأس العالم 2022 للمرة السادسة، لتصبح أكثر المنتخبات العربية ظهورًا في نهائيات كأس العالم.