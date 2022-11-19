كل ما تريد معرفته عن المباريات المنقولة على beIN SPORTS بدون تشفير

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قررت شبكة beIN SPORTS القطرية بث 22 مباراة من مباريات مونديال 2022 على النايل سات مجانا بدون تشفير، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم المجموعة لشـــبكة فرانــس برس أن مباراة بين قطر والإكوادور ستكون مُذاعة.

و ستبث قناة BEIN Sport المفتوحة 22 مباراة من بين 64 مباراة في مونديال قطر 2022، تبدأ يوم الأحد بمباراة قطر والإكوادور، وسيتم بثها مجانا، والتي ستشمل أيضا نهائيـات البطولة ونصف نهائياتها.

المباريات المنقولة على المفتوحة

وتأتي المباريات التي تُذاع على النحو التالي: “قطر والإكوادور، أمريكا وويلز، فرنسا واستراليا، بلجيكا وكندا، البرازيل وصربيا، انجلترا وأمريكا، فرنسا والدنمارك، الأرجنتين والمكسيك، بلجيكا والمغرب، أسبانيا وألمانيا.

وستذاع ايضًا مباريات: “البرتغال والأوروجواي، ويلز وانجلـــترا، تونس وفرنســــا، بولنــــدا والأرجنتين، اليابان وأسبانيا، كوستاريكا وألمانيا، الكاميرون والبرازيل”، فضلا عن 4 مباريات في دور الـ8، و2 في نصف النهائي ومباراة النهائي.

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Source almnatiq

