مدرب الأرجنتين يترك رسالة لـ ميسي قبل مواجهة المنتخب السعودي بكأس العالم 2022

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ترك المدير الفني لمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، رسالة واضحة لقائد فريقه ليونيل ميسي قبل مباراة المنتخب السعودي في مبارياته الافتتاحية بكأس العالم 2022.

رسالة مدري الأرجنتيني لـ ميسي

قال مدرب منتخب الأرجنتين: “أخبر ميسي أنه يجب أن يستمتع بكأس العالم هذه ، وأن يقضي وقتًا ممتعًا في الملعب ، وسوف يلعب بالتأكيد كما نعرفه، لا نخبره بأي شيء آخر: استمتع بكأس العالم 2022.

وتابع: ” تلك الكلمة التي أكررها كثيرًا ، كلمة الاستمتاع ، هي لأن في النهاية، أنا لست أرجنتينيًا فقط ، ولكن كل عشاق كرة القدم يريدون الاستمرار في مشاهدته وهو يلعب إلى أجل غير مسمى”.

مباراة الأرجنتين أمام المنتخب السعودي

ويخوض

مبارياته الافتتاحيية بكأس العالم أمام المنتخب السعودي يوم الـ22 نوفمبر المقبل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، ويخوض باقي مباراته مع بولندا والمكسيك ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

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Source almnatiq

