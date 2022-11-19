الاتفاق يواصل تحضيراته بتدريب تكنيكي صباحي. . والأخضر يكسب تقسيمة المساء

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واصل فارس الدهناء برنامجه الاعدادي في التدريبات التي أجريت اليوم السبت ؛ وذلك على فترتين صباحية ومسائية بالدمام ،

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى لتحضيرات النواخذة لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23 .

وكان التدريب الصباحي الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل على تدريب تكنيكي على عدة محطات من خلال كامل الملعب ، فيما كان التدريب المسائي عباراة عن تمارين لياقية على عدة محطات عبر 3 مجموعات ، ثم طبق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بتقسيمة من 4 مجموعات تغلب فيها الفريق الاخضر.

وعلى صعيد متصل يختتم فارس الدهناء يوم غدٍ الأحد المرحلة الأولى بتدريب على فترتين ، على أن يغادر النواخذة صباح الاثنين الدمام نحو أبوظبي لإقامة المعسكر الخارجي يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من الإعداد لفترة التوقف .

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Source akhbaar24

