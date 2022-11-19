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واصل فارس الدهناء برنامجه الاعدادي في التدريبات التي أجريت اليوم السبت ؛ وذلك على فترتين صباحية ومسائية بالدمام ،
يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى لتحضيرات النواخذة لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23 .
وكان التدريب الصباحي الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل على تدريب تكنيكي على عدة محطات من خلال كامل الملعب ، فيما كان التدريب المسائي عباراة عن تمارين لياقية على عدة محطات عبر 3 مجموعات ، ثم طبق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بتقسيمة من 4 مجموعات تغلب فيها الفريق الاخضر.
وعلى صعيد متصل يختتم فارس الدهناء يوم غدٍ الأحد المرحلة الأولى بتدريب على فترتين ، على أن يغادر النواخذة صباح الاثنين الدمام نحو أبوظبي لإقامة المعسكر الخارجي يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من الإعداد لفترة التوقف .
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يواصل تحضيراته بتدريب تكنيكي صباحي. . والأخضر يكسب تقسيمة المساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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