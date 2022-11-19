تفاعلوا معها.. زوار موسم الرياض يستعيدون ذكريات المنتخب بمسرحية “الفيلسوف” (صور)

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يستمتع جمهور موسم الرياض بمسرحية “الفيلسوف” على مسرح استوديو1، في “بوليفارد رياض سيتي”؛ والتي تعيد لهم ذكريات المنتخب في مشاركاته الأولى بكأس العالم بتواجد اللاعب يوسف الثنيان.

وكان لإقبال الجمهور أثر إيجابي على المسرحية بالتفاعل الكبير مع أحداث العرض؛ لارتباطه بمسيرة نجم المنتخب ونادي الهلال يوسف الثنيّان، الذي مثّل أيقونة كروية سعودية في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية.

وتضمن العمل، المستمر حتى 30 نوفمبر، أداءً مسرحياً ودراميّاً للتحديات التي واجهها اللاعب المعروف بـ”فيلسوف الملعب” خلال مسيرته، كما تعد المسرحية الأولى سعودياً التي تقدِّم سيرة ذاتية تعتمد على الحياة الشخصية.

وجسد الممثل أحمد يعقوب دور الثنيان حيث تفاعل معه الجمهور خاصة في الروح المرحة التي تميز بها اللاعب، وكتب النص فيصل العامر وأخرجه عقيل الخميسي، في ظل استخدام تقنيات عرض صوتية ومرئية متقنة ومدروسة.

وحقق الثنيّان طوال مسيرته 28 بطولة، 3 مع المنتخب و25 مع الهلال، وحصد العديد من الجوائز، كأفضل لاعب آسيوي ببطولة الأندية 1986م، وارتبط الرقم 15 في نادي الهلال به ارتباطاً خاصّاً.





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Source akhbaar24

