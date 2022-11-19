وزير الرياضة: كل الأمنيات لقطر بالتوفيق في تنظيم نسخة استثنائية لكأس العالم

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أعرب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن أمنياته للأشقاء فى دولة قطر فى تنظيم كأس العالم المحدد له الانطلاق غدًا الأحد ويستمر حتي 18 ديسمبر المقبل.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” كل الأمنيات للأشقاء في قطر بالتوفيق في تنظيم كأس العالم، نسخة استثنائية نفخر بها جميعًا بإذن الله”.



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Source akhbaar24

