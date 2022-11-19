ولي العهد يبعث برقية شكر لملك مملكة تايلند إثر مغادرته بانكوك

︎ . المناطق_واس بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لجلالة الملك مها فجيرالونجكورن برا كلاوتشاويو هوا ملك مملكة تايلند، إثر مغادرة سموه بانكوك، بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

صاحب الجلالة الملك/ ماها فاجيرالونجكورن

ملك مملكة تايلند

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بالعلاقات وأواصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم.

متمنياً لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب تايلند الصديق مزيداً من التقدم والرقي.

ولجلالتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

بانكوك: 25 / 4 / 1444هـ

الموافق: 19 / 11 / 2022 م ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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