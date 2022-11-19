بعد بلوغ “بايدن” 80 عاماً.. هل سيترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية؟

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شكّل عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن (80 عاماً)، علامة بارزة ستكون لها تداعيات عند تفكيره في الترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى في عام 2024.

ويتجاهل الرئيس “بايدن” الأسئلة بشأن ما إذا كان يجب أن يسعى إلى إعادة انتخابه، على اعتبار أنّه سيبقى في السلطة حتى يبلغ من العمر 86 عاماً، ويجيب بكلمة: “راقبوني”.

الحالة الصحية لـ”بايدن”

خضع الرئيس الأمريكي لفحص طبي مكثف قبل عام، حيث أكد الأطباء أن “بايدن” يعاني من عدد قليل من الأمراض البسيطة وخلصوا إلى أنه قادر على القيام بواجباته.

ولا يزال “بايدن” الذي لا يدخن يظهر نشيطاً وكأنه لم يواجه مشكلات صحية كبيرة منذ خضوعه لعملية بعد إصابته بتمدّد في الأوعية الدموية الدماغية هدّد حياته في العام 1988.

ويتوجّه “بايدن” في نهاية كل أسبوع تقريباً إلى منزل عائلته في ولاية ديلاوير للنقاهة برفقة زملائه من قادة العالم، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ويبقى الواقع الطبي في غير صالح “بايدن”، فمع تقدّم السنوات تزداد مخاطر التدهور المعرفي أو المرضي أو حتى الآثار الناتجة عن أي حوادث طفيفة، حيث باتت لحظات ارتباكه أكثر تواتراً وكذلك عثراته اللفظية؛ الأمر الذي يستغلّه الجمهوريون.

مدى ترشح “بايدن” لفترة رئاسية أخرى

قالت الخبيرة الاستراتيجية الديموقراطية راشيل بيتكوفر إنه عندما يسعى رئيس لإعادة انتخابه “فإنه ينقذ الحزب من انتخابات أولية حزبية مكلفة ومثيرة للانقسام” ممّا يسمح له بتركيز الموارد على الانتخابات العامة.

ولكن في استطلاعات الرأي، ترفض غالبية واضحة من الأمريكيين فكرة حصول بايدن على ولاية ثانية.

وأطلقت مجموعة ديموقراطية هي “روتس آكشن” حملة “لا تترشّح جو” معتبرة أنه لا يملك حقّاً تلقائياً في إعادة الترشح.



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Source akhbaar24

