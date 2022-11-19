لايبزيج يكشف تفاصيل إصابة “نكونكو” بعد استبعاده من قائمة فرنسا

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كشف نادي لايبزيج الألماني رسميا اليوم تفاصيل إصابة مهاجمه الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو بعد استبعاده من قائمة الديوك بالمونديال المحدد له الانطلاق غدًا، الأحد، ويستمر حتي 18 ديسمبر المقبل.

وكان نكونكو غادر معسكر منتخب فرنسا في قطر إثر تعرضه لالتواء في الركبة، عقب تدخل قوي من زميله إدوارد كامافينجا، ودخل القائمة بدلا منه اللاعب كولو مواني.

ووصف لايبزيج في بيان رسمي إصابة نكونكو بتمزق في الأربطة الخارجية لركبته اليسرى، دون تحديد مدة غيابه.

ويتواجد المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة الرابعة، وسيلعب ضد أستراليا يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يواجه الدنمارك ثم تونس يومي 26 و30 من شهر نوفمبر على الترتيب.





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Source akhbaar24

