تعليم نجران ينهي استعداداته لبدء الاختبارات للفصل الدراسي الأول غداً

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المناطق_واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران استعداداتها لاستقبال أكثر من 116 ألف طالباً وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ، وسط إجراءات واستعدادات فنية وتنظيمية لإدارة ومكاتب ومدارس تعليم المنطقة .

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد عقالا أن الإدارة أكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات، حيث أنهت إدارة الاختبارات والقبول كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وكذلك إبلاغ التعليمات للمدارس بضرورة الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكاتب التعليم بالمنطقة .

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Source almnatiq

