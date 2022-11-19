المسحل يجتمع بلاعبي الأخضر في تدريبات السبت (صور)

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واصل المنتخب الوطني تدريباته عصر اليوم السبت تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وعقد رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

وخاض اللاعبون تدريبات الإحماء بعد ذلك ثم تدريبات لياقية بالجري حول الملعب قبل خوض تدريبات بالكرة.

وأتاح المنتخب المران لوسائل الإعلام في أول ربع ساعة قبل المشاركة في كأس العالم قطر 2022 التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل أمام الأرجنتين.

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة بكأس العالم قطر 2022 تضم منتخبات: الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.





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Source akhbaar24

