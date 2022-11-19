دوري الأولى لكرة اليد.. الهداية يهدي الروضة الصدارة

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تصدر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الروضة ترتيب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023م برصيد 14 نقطة، بعد خسارة متصدر الجولة الماضية فريق هجر من منافسه الهداية بنتيجة (24-27) في المواجهة التي جمعتهم اليوم السبت 19 نوفمبر 2022م، في ختام مواجهات الجولة الثامنة.

وفي بقية مواجهات الجولة التي جرت أمس، تمكن الروضة من الفوز على الجزيرة بنتيجة (24-37)، وتغلب العدالة على النجوم بفارق هدف وحيد بنتيجة (32-31)، وتمكن الخويلدية من كسب السلام (19-31)، وانتصر الفيحاء على الجيل (35-22)، وتعادل فريقا الفتح والثقبة (25-25).

ويتصدر الروضة سلم الترتيب برصيد 14 نقطة، يتبعه فريقا الفتح وهجر في المركزين الثاني والثالث بـ 13 نقطة لكلً منهما، ثم يأتي الخويلدية رابعاً برصيد 12 نقطة، والهداية خامساً بـ 11 نقطة، ويحل السلام سادساً بـ 9 نقاط، ثم فريق العدالة سابعاً برصيد 8 نقاط، ويحتل فريقا الفيحاء والثقبة المركزين الثامن والتاسع توالياً بـ 6 نقاط، والجزيرة عاشراً بـ 3 نقاط، ويقع الجيل في المركز الحادي عشر بنقطة واحدة، فيما يتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.



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Source akhbaar24

