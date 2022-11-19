تعليم عسير ينهي استعداداته لبدء اختبارات الفصل الأول

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المناطق_واس

أتمت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير استعداداتها لتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الاختبارات التحريرية يوم غد، لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة للفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن الإدارة أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي ” بنين وبنات “، ومكاتب التعليم، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور لتهيئة الطلاب والطالبات نفسياً لأداء الاختبارات التحريرية ، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول ” بنين وبنات ” لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول.

كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال مدة الاختبارات.

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Source almnatiq

