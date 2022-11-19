رئيس ” الترفيه”: أشهر خبراء التجميل بالعالم يجتمعون اليوم في بالبوليفارد

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تشهد بوليفارد سيتي، بداية من اليوم (السبت)، أسبوعاً حافلاً بالموضة والجمال، من خلال احتفالية بوليفارد حواء. وتستضيف المنطقة خلال احتفالية بوليفارد حواء أشهر خبراء التجميل حول العالم. ويشارك في الاحتفالية عدد من العلامات التجارية وورش عمل من خبراء المجال على رأسهم جو رعد، وبسام فتوح. وتتيح الفعالية الفرصة لحضور دروس الميك أب لبسام فتوح، بالإضافة إلى حوارات العناية بالبشرة.

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