أنريكي: أتمنى تتويج الأرجنتين بكأس العالم لو لم تفز به إسبانيا

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قال المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس أنريكي، إنه يتمنى فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم حال لم يتوّج به منتخبه.

وأضاف أنريكي، في تصريحات صحفية له:”المنتخبات المرشحة بالنسبة لي هي البرازيل والأرجنتين وكذلك ألمانيا التي فازت باللقب أربع مرات وكذلك إسبانيا وبالطبع هناك فرق يمكن أن تكون مفاجأة مثل انجلترا أو هولندا”.

وأتم المدير الفني لمنتخب إسبانيا تصريحاته بقوله:”سأتقبل مقترحات في حال فوزنا بكأس العالم وذلك على الرغم من أن زوجتي لا يعجبها هذا يمكنني أن أصبغ شعري أو أن أعمل ثقبًا للتزيين”.



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Source akhbaar24

