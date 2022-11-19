“المرور” يُعلن عن إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني غداً

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد (الأحد)، وذلك عبر منصة “أبشر”.
وأوضحت الإدارة أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مشيرةً إلى أن المزاد سيستمر حتى يوم الأربعاء القادم.
وأبانت أن خطوات المشاركة في المزاد تتمثل في الدخول لمنصة “أبشر” واختيار خدمات من التبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، تليها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.
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Source akhbaar24
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