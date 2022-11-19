التواصل الحكومي يبحث فرص التعاون والشراكة مع الشؤون الدبلوماسية الإعلامية بوزارة خارجية تايلند ومجموعة نايشن الإعلامية

︎

.

المناطق_واس

التقى وفد مركز التواصل الحكومي بالمشرف العام على الشؤون الدبلوماسية الإعلامية بوزارة الخارجية التايلندية ساساراك ساسيوانج، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى مملكة تايلند.

واستعرض اللقاء الذي أقيم بمقر “قمة منتدى التعاون الاقتصادي” لآسيا والمحيط الهادئ في تايلند (APEC)، فرص التعاون والشراكة الممكن تحقيقها مستقبلًا في العمل الإعلامي المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية دعم العمل الإعلامي، حيث قدم وفد التواصل الحكومي نبذة عن أعمال المركز وأبرز المشاريع التي يقدمها عبر مختلف المبادرات الإعلامية؛ ومنها: سباق الإعلام ميدياثون، والتدريب المهني في المحتوى الرقمي اقنايت، وسلاسل كنوز لإنتاج المحتوى المرئي، ومتحدثون، ودور المركز في تغطية مختلف الأحداث والمناسبات المحلية والدولية.

بدورها أكدت ساسيوانج أهمية اللقاء واهتمامهم بفتح قنوات التعاون والعمل المشترك وتوسيع أطر العمل الإعلامي بين الجانبين.

من جانب آخر زار وفد التواصل الحكومي إلى مجموعة نايشن الإعلامية “Nation group”، واستعراض أبرز المشاريع والأعمال التي يقدمها المركز والمبادرات التي يعمل على إنجازها في مختلف المجالات الإعلامية وإستراتيجيات الاتصال الحديثة.

يذكر أنّ مركز التواصل الحكومي أطلق الهوية الإعلامية الرسمية للجولة الآسيوية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ورئاسته لوفد المملكة المشارك في اجتماعات قمة العشرين ببالي.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

